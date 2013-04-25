Одарич заявляє, що охоронці не впускають його до кабінету

На своїй сторінці у Facebook С.Одарич написав, що доступ до його робочого кабінету зранку заблоковано приватною охоронною фірмою, яка відмовилась називатися.

«Очевидно, міліція відмовилась виконувати незаконні вказівки путчистів», - написав С.Одарич.

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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Черкаська міська рада проголосувала за відставку мера Черкас С.Одарича, однак рішення визнано неприйнятим.

Для прийняття рішення про відставку мера за нього мали б проголосувати 2/3 складу ради. У поіменному голосуванні взяли участь 40 депутатів.

Точаться суперечки, чи можна вважати, що дане рішення набрало 2/3 голосів, оскільки у Черкаській міськраді 60 депутатів плюс міський голова.

С.Одарич вважає, що рішення про його відставку не прийняте, тож не вважає себе звільненим. Він також допускає, що чинитиметься тиск на депутатів, щоб у подальшому набрати необхідну кількість голосів для його звільнення.

Секретар міськради Віктор Горкун, який почав виконувати обов’язки міського голови, повідомив, що забрав печатку Черкаської міськради та виконкому, яку С.Одарич здав у канцелярію. За словами В.Горкуна, внесено відповідні зміни до реєстраційних документів і з 25 квітня він приступає до роботи.