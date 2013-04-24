Черкаський губернатор вважає, що Одарич - більше не мер

Як передає кореспондент УНІАН, офіційний сайт Черкаської ОДА розмістив офіційну позицію голови Черкаської ОДА С.Тулуба.

Як сказало в повідомленні, на думку губернатора, «…дострокове припинення повноважень міського голови Черкас - це дія Закону «Про місцеве самоврядування», згідно якого повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені в тому разі, якщо він не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, порушує права і свободи громадян, нехтує дотриманням Конституції або законів України".

Губернатор Черкащини вважає, що, відповідно до ч.3 ст.79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», за наявності вказаних вище підстав, повноваження міського голови припиняються за рішенням ради, яке прийняте шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Отже, - наголошує С.Тулуб, - "сьогодні на пленарному засіданні сесії міськради відбулося таємне голосування, і 40 депутатів, тобто дві третини від загального складу ради, прийняли рішення на користь дострокового припинення повноважень міського голови Черкас».

Голова облдержадміністрації зазначає, що «… всі могли бачили, сесія відбувалася відкрито і прозоро. Депутати відкрито висловлювали свої думки і позицію щодо мотивів голосування. Це яскравий приклад того, що Черкащина – край демократичних традицій. Результат голосування ще раз підтвердив, що жодні спроби будь-якого діяча одноосібно керувати містом у власних інтересах приречені на поразку. Адже рішення про дострокове припинення повноважень Сергія Одарича об’єднало депутатів різних фракцій Черкаської міськради, які є непримиренними опонентами в політичних питаннях. Але в даному голосуванні вони уособлюють громадську думку більшості черкащан щодо роботи міського голови».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Черкаська міська рада проголосувала за відставку мера Черкас Сергія Одарича, однак рішення визнано не прийнятим. Для прийняття рішення про відставку мера за нього мало проголосувати 2/3 складу ради. Під час поіменного голосування за відставку С.Одарича проголосували 40 депутатів. Наразі точаться суперечки, чи можна вважати, що дане рішення набрало 2/3 голосів, оскільки в Черкаській міськраді 60 депутатів і міський голова.

С.Одарич вважає, що рішення про його відставку не прийняте, тож не вважає себе звільненим і щодня ходитиме на роботу. Він також допускає, що чинитиметься тиск на депутатів, щоб у подальшому набрати необхідну кількість голосів для його звільнення.