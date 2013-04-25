Комісія при Януковичу сьогодні розгляне звернення щодо звільнення Тимошенко

Комісія при Президентові України у питаннях помилування сьогодні розгляне звернення щодо звільнення засудженої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомив один з членів комісії, який побажав залишитись неназваним.

За його словами, сьогодні безпосередньо будуть розглянуті відповіді фахівців з різних інститутів України щодо правових аспектів справи Ю.Тимошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 18 квітня народні депутати Олександра Кужель, Марія Матіос, Людмила Денісова, Ірина Луценко та Лілія Гриневич передали Президенту Віктору Януковичу прохання про помилування екс-прем’єра Ю.Тимошенко, яке підписали понад 20 жінок-депутатів.

В.Янукович того ж дня взяв його до уваги.

19 квітня клопотання щодо Ю.Тимошенко було передано Комісії при Президентові України з питань помилування.

Комісія повинна його розглянути та внести свої пропозиції главі держави.

Також Ю.Тимошенко просили помилувати колишні урядовці, митці та громадські діячі.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з РФ в 2009 році.

З кінця 2011 року Ю.Тимошенко відбуває покарання в харківській колонії, однак з травня 2012 року вона перебуває на лікуванні в лікарні в Харкові. Проти неї порушено ще кілька кримінальних справ.

Президент України Віктор Янукович 7 квітня після звернення омбудсмена помилував ув'язненого екс-главу МВС Юрія Луценка. Того ж дня він вийшов з колонії.