Янукович отримав клопотання про помилування Тимошенко

22:58, 18 квітня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович взяв до уваги клопотання народних депутатів щодо помилування колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яке сьогодні передали в Адміністрацію Президента народні депутати.

Народні депутати Лілія Гриневич (”Батьківщина”), Марія Матіос (”УДАР”), Ірина Луценко (”Батьківщина”), Людмила Денисова (”Батьківщина”) та Олександра Кужель (”Батьківщина” ) прямують до будівлі Адміністрації Президента, щоб передати клопотання про помилування екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко, 18 квітня 2013

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Цей документ зареєстрований в Адміністрації Президента України в установленому законодавством порядку.

Як повідомляв УНІАН, клопотання підписали 21 жінка - народний депутат, яка входить до трьох опозиційних парламентських фракцій, а також позафракційні. Жінки просять Президента помилувати Ю.Тимошенко у справі щодо підписання газових угод.

На цю тему: Льовочкін пообіцяв жінкам-депутатам зустріч з Януковичем

За даними прес-служби ВО “Батьківщина”, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін пообіцяв жінкам - Лілії Гриневич, Людмилі Денісовій, Олександрі Кужель, Ірині Луценко та Марії Матіос, які принесли в АП звернення, організувати зустріч з В.Януковичем.

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