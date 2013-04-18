Янукович отримав клопотання про помилування Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Цей документ зареєстрований в Адміністрації Президента України в установленому законодавством порядку.

Як повідомляв УНІАН, клопотання підписали 21 жінка - народний депутат, яка входить до трьох опозиційних парламентських фракцій, а також позафракційні. Жінки просять Президента помилувати Ю.Тимошенко у справі щодо підписання газових угод.

На цю тему: Льовочкін пообіцяв жінкам-депутатам зустріч з Януковичем

За даними прес-служби ВО “Батьківщина”, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін пообіцяв жінкам - Лілії Гриневич, Людмилі Денісовій, Олександрі Кужель, Ірині Луценко та Марії Матіос, які принесли в АП звернення, організувати зустріч з В.Януковичем.

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