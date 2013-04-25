Тюремники пропонують Тимошенко протестувати відеозв'язок з судом

Про це повідомили УНІАН у Державній пенітенціарній службі України з посиланням на начальника Качанівської виправної колонії Ігоря Колпащікова.

«Оскільки засуджена виказувала сумніви щодо роботи системи, але жодного разу не бачила, як вона працює, то я хочу запропонувати їй, щоб вона пройшла до кімнати, включити зв'язок, зображення, показати, як це виглядає на практиці», - сказав він.

І.Колпащіков зауважив, що сьогодні співробітники пенітенціарної служби вкотре протестували систему відеозв’язку у центральній клінічній лікарні № 5 «Укрзалізниці» у Харкові, у стаціонарі якої перебуває Ю.Тимошенко.

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«Система працює, якість трансляції висока, збоїв ніяких немає», - зазначив начальник колонії.

За словами І.Колпащікова, що за перші місяці дії нового Кримінального процесуального кодексу положенням про можливість використання відео-конференції у різних пенітенціарних установах особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або перебувають під вартою, скористалися близько 2 тисяч разів.

«З моєї точки зору, це не лише зручний варіант для засудженого, це також шлях уникнення затягування судових розглядів справ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва на прохання захисту Ю.Тимошенко переніс на 26 квітня допит Петра Кириченка, який є свідком у справі про вбивство депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.

18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня. Ю.Тимошенко було вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука.