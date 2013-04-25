Власенко пояснив, коли влада буде змушена звільнити Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив сьогодні на брифінгу.

“За наслідками рішення можливе пряме звільнення Тимошенко. Я хочу послатися на статтю 10 українського закону про виконання (рішень Європейського суду з прав людини — УНІАН). Я вважаю, що за наслідками рішення Європейського суду Українська держава зобов’язана випустити Юлію Тимошенко”, - сказав С.Власенко.

Разом із тим він припустив, що представники влади після рішення ЄСПЛ вестимуть мову виключно про виплату грошової компенсації Ю.Тимошенко, проте проігнорують її звільнення.

С.Власенко пояснив, що влада України після оголошення рішення ЄСПЛ матиме три місяці для його оскарження, після чого воно у будь-якому випадку має набути чинності. Захисник Ю.Тимошенко зазначив, що за виконанням рішень ЄСПЛ стежить Комітет міністрів Ради Європи.

С.Власенко зазначив, що рішення Європейського суду з прав людини буде оголошено у Страсбурзі 30 квітня о 10.30. За словам захисника, він очікує, що Європейський суд визнає арешт Ю.Тимошенко незаконним та політично вмотивованим, а також те, що до неї застосовувались тортури. Крім того, на переконання С.Власенка ЄСПЛ визнає порушенням Європейської конвенції з прав людини те, що за Ю.Тимошенко у камері було встановлено відео спостереження, і записи були оприлюднені.

С.Власенко додав, що планує самостійно відвідати Страсбург в день оголошення рішення Європейського суду, однак висловив занепокоєння, що його можуть не випустити за кордон.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2011 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про надання пріоритетного статусу скарзі Ю.Тимошенко. Інтереси Ю.Тимошенко у Європейському суді захищають адвокати С.Власенко та Валентина Теличенко. Європейський суд з прав людини 28 серпня о 14.30 (за європейським часом) провів публічні слухання справи «Тимошенко проти України». Після публічних слухань суд продовжив роботу у закритому режимі.

Ю.Тимошенко поскаржилася у Європейський суд з прав людини на порушення статті 3 (нелюдське поводження), статті 5 (незаконний арешт), статті 18 (політичні мотиви переслідування) та статті 8 (право на приватне життя) Європейської конвенції з прав людини під час судового розгляду у суді першої інстанції «газової справи».

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 р. через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.