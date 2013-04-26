Лідери опозиції підтримують вимоги журналістів-страйкарів з ТВі (заява)

Про це йдеться в їхній спільній заяві, розміщеній сьогодні на офіційному сайті «Батьківщини».

«Ми підтримуємо вимоги страйкуючих журналістів щодо ухвалення редакційного статуту, який би унеможливив тиск на журналістів, втручання в їхню професійну діяльність, зняття програм з ефіру та політичну цензуру на телеканалі», - підкреслюється в заяві.

Лідери опозиції наголошують, що 23 квітня на телеканалі ТВі відбувся конфлікт, який може призвести до суттєвих змін в інформаційному просторі України. На їхнє переконання, телеканал ТВі є одним із небагатьох засобів масової інформації, в повсякденній роботі якого втілювалися принципи свободи слова, право громадян на отримання достовірної та неупередженої інформації. ТВі займав об’єктивну та незаангажовану позицію, транслював в ефір телепрограми, де критично оцінювалася діяльність різних політичних сил: як провладних, так і опозиційних. Саме за це ТВі дивилася, цінувала та підтримувала численна глядацька аудиторія, йдеться в заяві.

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«Тому для нас, як і для всього суспільства, вкрай важливим є збереження такої редакційної політики телеканалу», - наголошують опозиціонери.

Вони також вважають, що потрібно негайно оприлюднити інформацію щодо кінцевого власника ТВі та структуру власності цієї телерадіоорганізації.

«Переконані, що у цивілізованому правовому вирішенні конфлікту зацікавлені усі: журналісти, інвестори, власники, а найбільше – українські громадяни, які в умовах нинішнього авторитарного режиму потребують об’єктивної та незаангажованої інформації», - наголошують лідери трьох опозиційних фракцій.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня на офіційному сайті ТВі з'явилась інформація, що новим гендиректором телеканалу став Артем Шевченко, який змінив у керівництві каналу Наталію Катеринчук. У повідомленні також йдеться, що новим інвестором каналу став американський бізнесмен Олександр Альтман.

Одночасно генеральний директор ТВі Н.Катеринчук повідомила, що інформація про зміну керівництва каналу не відповідає дійсності, а власник ТВі Константи Кагаловський заявив про рейдерське захоплення каналу «за допомогою силових структур». Він заперечив продаж каналу і звинуватив О.Альтмана в підробці довіреності його компанії.

Журналістам про ці зміни офіційно не оголошували - вони про все дізналися із сайту і не розуміли, що відбувається на каналі.