Томенко лякає соратників долею «Нашої України»

Один із лідерів «Батьківщини» Микола Томенко застерігає свою політичну силу від повторення помилок партії «Нашої України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, політик переконаний, що у разі створення нової партії у Києві кількома партійними вождями, вона може повторити історію «Нашої України».

Коментуючи пропозиції щодо створення єдиної партії на базі Об’єднаної опозиції, М.Томенко висловив переконання, що єдина партія на базі «Батьківщини» повинна бути створена знизу, а не проголошена у Києві.

«У нас не змінилася стратегія щодо необхідності створення впливової, єдиної політичної партії європейського типу. Водночас, необхідність мати саме демократичну партію за європейськими взірцями вимагає від нас адекватного підходу до її створення», - сказав М.Томенко.

За його словами, на сьогодні існує дві концепції створення такої партії: так званого «революційного створення партії згори» і «еволюційного створення партії знизу».

«Необхідно, щоб партія була створена після відповідних дискусій та організаційної роботи, починаючи з місцевих організацій - від місцевої партійної організації до обласних, а потім вже у Києві був зафіксований факт її створення», - зазначив політик.