Луценко: мій Facebook протримався одну годину

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Луценко сказав в інтерв’ю журналістам.

“Мій Facebook протримався перший раз добу, другий - годин вісім, а третій раз - одну годину. Я розумію, що Луценко став неприємним сюрпризом для багатьох в Україні, але я не думав, що їхні руки такі довгі, щоб дійти до Цукерберга (засновник соцмережі Facebook - УНІАН). Але буду сподіватися, що ця проблема буде вирішена: мої колеги активно спілкуються з адміністратором Facebook по країнах СНД, американським офісом Facebook. Думаю, ми владнаємо цю ситуацію”, - сказав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, 15 квітня сторінка Ю.Луценка в мережі Facebook була заблокована в перший же день свого існування.