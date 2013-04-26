У Чернігові проходить акція опозиції «Вставай, Україно!» (фото)
18:00, 26 квітня 2013Політика
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У Чернігові розпочалася акція опозиційних сил “Вставай, Україно!”.
Вставай, Україно! в Чернігові. Фото з сайту Батьківщини
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції на чолі з лідерами опозиції Олегом Тягнибоком, Арсенієм Яценюком та Володимиром Кличком рушили від ТРК “Мегацентр” до центральної Красної площі, де відбудеться мітинг.
Прихильники опозиції несуть величезне полотнище державного прапору України на чолі колони.
У самій колоні є партійні прапори ВО “Свобода”, “Батьківщини” та партії “УДАР”.
Йдуть до 2 тис. учасників / Фото з сайту Батьківщини
За попередніми даними, у колоні йдуть до 2 тис. учасників.
Як повідомили в обласному управлінні МВС, правопорядок забезпечують 400 міліціонерів.
Рух транспорту на вулиці, якою рухається колона, тимчасово зупинено.
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