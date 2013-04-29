У Єврокомісії заперечують, що питання Тимошенко зняли з порядку денного

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу речник комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Петер Стано.

“Нічого не змінилося у цьому питанні”, - сказав він.

Речник комісара зауважив, що минулого тижня у ряді українських ЗМІ була оприлюднена некоректна оцінка відносин Євросоюзу та України, а також підготовки до підписання Угоди про асоціацію і до Вільнюського саміту “Східного партнерства”.

П.Стано зазначив, що під час зустрічі минулого тижня у Брюсселі єврокомісар Штефан Фюле і секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв обговорили досягнутий Києвом прогрес на шляху до підписання Угоди про асоціацію, а також важливі питання, які ще залишилося вирішити, у тому числі справу Ю.Тимошенко.

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Він нагадав, що очікування від України чітко сформульовані у висновках Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року, а також у спільній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС від 25 лютого цього року.

“Вибіркове правосуддя – одна із трьох сфер, які мають бути вирішені”, - наголосив П.Стано.

Минулого тижня після зустрічі А.Клюєва зі Ш.Фюле ряд українських ЗМІ повідомили, що питання Ю.Тимошенко знято з порядку денного відносин Україна-ЄС.