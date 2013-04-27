Рішення про помилування Тимошенко не підтримав жоден член комісії при президенті

Рішення про помилування колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко є передчасним.

На цьому наголосив голова Комісії при Президентові України у питаннях помилування Геннадій Васильєв, повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави.

За його словами, під час засідання 27 квітня Комісія розглянула матеріали щодо 8 осіб, у тому числі клопотання щодо помилування екс-прем’єра.

«Комісія проголосувала одноголосно за те, щоб відхилити клопотання народних депутатів-жінок до Президента України про помилування. Виходили з обставин справи, прийняли до уваги висновок наукових закладів щодо можливості застосування акта про помилування», - зазначив Г.Васильєв.

«Враховуючи обставини, що по трьох кримінальних справах не прийняті рішення судами щодо її винуватості або невинуватості, ми вважали за необхідне відправити запит від Комісії у наукові установи з тим, щоби вони надали свої висновки, чи можна за таких обставин застосовувати акт Президента про помилування, акт гуманності. Ми отримали висновок про те, що якби таке рішення ухвалювалося Комісією, воно було би передчасним», - сказав голова Комісії.

Г.Васильєв також підкреслив: «Законом прямо передбачено, що помилування може застосовуватися тільки щодо засуджених осіб».

«Члени Комісії виходили з того, що якщо завтра у тих справах, які зараз перебувають на стадії судового розгляду або досудового розслідування, буде прийнято рішення судом про її винуватість з визначенням відповідного терміну покарання – як це буде сприйнято потерпілою стороною?», - запитав Г.Васильєв.

При цьому він назвав сьогоднішнє рішення Комісії «єдиним правильним».

«Я вважаю, що у даному випадку прийнято єдине правильне рішення Комісії при Президентові України у питаннях помилування, і ми будемо клопотати перед Президентом про незастосування акта про помилування щодо Юлії Тимошенко», - підкреслив Г.Васильєв.

Він також повідомив, що Комісією було ухвалено рішення рекомендувати Главі держави помилувати двох засуджених, чиї справи розглядалися під час засідання 27 квітня.