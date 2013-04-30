Головне за день: огляд топ-новин

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Євросуд оголосив рішення у справі Тимошенко

Європейський суд з прав людини виніс рішення, що арешт та утримання Тимошенко під вартою є незаконними та політично-вмотивованими. У цій справі суд побачив порушення двох статей Конвенції з прав людини. У Партії регіонів заявили, що Україна виконає це рішення. Сама ж Тимошенко заявляє, що тепер почувається морально вільною і щасливою.

Суд призначив додаткову експертизу тілесних ушкоджень у Павличенків

Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання судово-медичного експерта та засуджених у справі про вбивство судді Шевченківського районного суду Сергія Зубкова щодо додаткового дослідження тілесних ушкоджень, встановлених у Дмитра та Сергія Павличенків на час їх затримання.

Яценюк пропонує Януковичу три варіанти розв'язання «проблеми Тимошенко»

Яценюк зазначив, що ще є можливість у Президента Віктора Януковича і провладної команди «прийняти правильне по-людськи рішення» і «поступити так само, як він поступив при звільненні Юрія Луценка».

В Держстаті заявили, що ВВП Україні в минулому році виріс заледве на 0,2%

Державна служба статистики підтвердила показник зростання реального ВВП у 2012 році на рівні 0,2%, оприлюднений у січні цього року, до 1408,9 млрд грн (за 2011 рік ВВП становив 1316,6 млрд грн).

У КМДА розраховують через місяць почати будівництво метро на Троєщину

Київська міська державна адміністрація розраховує, що роботи з будівництва четвертої гілки метро у напрямку житлового масиву «Троєщина» розпочнуться 25 травня, на День Києва.

Товарообіг між Україною і ЄС збільшився на 46%

Україна продовжує посилювати свої позиції на ринку агропродукції ЄС. Тільки за перший квартал поточного року товарообіг між Україною та країнами ЄС збільшився на 46% і досяг 2,5 мільярда доларів.

У Львові розпочався перший в історії України суд присяжних

Сьогодні розпочалися слухання по справі 27-річного громадянина Марокко, що звинувачується в навмисному вбивстві відомого львівського лікаря-травматолога Леона Фрайфельда. Обвинувачений у справі особисто виявив бажання, щоб його справа слухалася за участі присяжних.

Діра в держбюджеті за три місяці зросла до 4,5 мільярдів гривень

Дефіцит державного бюджету України за січень-березень 2013 року становив 4,523 млрд грн, тоді як за січень-березень 2012 року профіцит держбюджету становив 978,5 млн грн.