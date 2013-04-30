В Держстаті заявили, що ВВП Україні в минулому році виріс заледве на 0,2%

Про це повідомляється на сайті Держстату.



Зростання номінального ВВП за 2012 рік, за даними Держстату, залишається на рівні 0,2%.

Дефлятор ВВП у 2012 році становив 8,0% порівняно з 15,7% у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, згідно з уточненими даними Держстату, оприлюдненими в березні 2013 року, спад валового внутрішнього продукту України в 4-му кварталі 2012 року становив 2,5%, тоді як, за попередніми оцінками, спад становив 2,7%. При цьому Держстат зберіг оцінку зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року на рівні 0,2%.

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%.