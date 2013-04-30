Товарообіг між Україною і ЄС збільшився на 46%

До того ж вітчизняний аграрний сектор готовий до підписання угоди про Зону вільної торгівлі та угоди про асоціацію з ЄС, що підтвердили європейські фахівці.

Про це під час зустрічі з комісарами Європарламенту в Брюсселі у складі української делегації на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Для аграрного сектора зустріч з єврокомісаром з аграрного сектору дуже важлива. Ми обговорили і вирішили ряд нюансів і прийшли до висновку, що питань, які заважали б підписати угоди про ЗВТ та Асоціацію з ЄС в аграрному секторі, ні з боку України, ні з боку ЄС немає. Тобто аграрний сектор зробив все для того, щоб ці два документи були підписані», − зазначив глава відомства.

За словами Миколи Присяжнюка, ЄС, у свою чергу, сприяв виходу продукції вітчизняного агросектору на європейський ринок. Що ж до розвитку сільських територій, то Україна отримала можливість приєднатися до Програми європейського сусідства із сільського господарства і розвитку сільських територій ENPARD.

«Ми включаємося в програму, існуючу в Європейському союзі, − це програма ENPARD, що передбачає розвиток сільських територій і кооперативів на селі. У Європі ця програма вже дала свої результати. Європа вже відпрацювала програму, яка передбачає технічну, фінансову допомогу для створення кооперативів. А нам, після того як ми ліквідували колгоспи, потрібно запропонувати ефективну форму господарювання на селі», − підкреслив Микола Присяжнюк.