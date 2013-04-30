У Партії регіонів кажуть, що Україна виконає рішення ЄСПЛ щодо Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Забарський сказав під час конференції.

“Безумовно, Україна має і буде виконувати рішення Європейського суду з прав людини, і виконає всі необхідні процедури, які передбачені Конвенцією (Європейською конвенцією про права людини й основоположні свободи — УНІАН)”, - сказав В.Забарський.

Водночас він зауважив, що рішення ЄСПЛ ще не набуло чинності, це відбудеться лише через три місяці. В.Забарський додав, що за цей час може бути подана апеляція або стороною захисту, або державою-учасником Конвенції, тоді цю справу розглядатиме Велика палата ЄСПЛ.

Крім того, В.Забарський зазначив, що ЄСПЛ не задовольнив скаргу Ю.Тимошенко у частині застосування тортур.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може рішення ЄСПЛ вплинути на звільнення Ю.Тимошенко, В.Забарський зауважив, що ЄСПЛ розглядає скарги на предмет того, чи відбулося порушення Конвенції про права людини при застосування національного законодавства, але це не стосується питання винуватості чи не винуватості людини.

“Говорити про те, що це рішення може бути основою для того, щоб змінилася ситуація з Тимошенко, — не зовсім вірно”, - сказав він.

В.Забарський наголосив, що після отримання текст офіційного рішення ЄСПЛ і вивчення його компетентними державними органами буде ухвалене рішення про подальші дії.

“Тобто приймати подібне рішення без апеляції чи подавати апеляцію і передавати на розгляд у Велику палату”, - сказав він і зазначив, що наразі не може спрогнозувати, чи подаватиме Україна апеляцію, але остаточне рішення ЄСПЛ, безумовно, буде виконано.

На уточнюючі запитання журналістів, чи отримає Ю.Тимошенко матеріальну компенсацію, В.Забарський припустив, що так і буде.

Крім того, він уточнив, що у статті 18 Конвенції скаргу, за якою ЄСПЛ підтримав, не йдеться про політично вмотивований арешт, а лише про підстави для арешту, не передбачені статтею 5 Конвенції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфа першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені Конвенцією.

Згідно з розповсюдженим прес-службою суду прес-релізом, суд, зокрема, вирішив, що утримання під вартою Ю.Тимошенко як запобіжний захід було свавільним, законність її утримання під вартою не була належним чином оцінена, а сама Ю.Тимошенко не мала можливості вимагати компенсації за незаконне позбавлення волі.