У Львові розпочався перший в історії України суд присяжних

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні розпочалися слухання по справі 27-річного громадянина Марокко, що звинувачується в навмисному вбивстві відомого львівського лікаря-травматолога Леона Фрайфельда.

Обвинувачений у справі особисто виявив бажання, щоб його справа слухалася за участі присяжних.

Під час сьогоднішнього судового засідання, із затвердженого списку методом довільного вибору, було відібрано присяжних у справі – трьох жінок, які були присутні на засіданні разом з двома професійними суддями.

Під час засідання заслуховувалися клопотання сторін, розгляду справи по суті – не було.

На початку судового засідання адвокат підсудного заявив клопотання про заборону фото та відео зйомки. Після того, як суд відхилив дане клопотання, адвокат підсудного заявив клопотання про відвід представника державного обвинувачення яким, за твердженням захисту, чинився тиск на підсудного. Суд також відхилив дане клопотання.

Після цього захист вніс клопотання про недовіру суддям. Після цього представники постраждалої сторони заявили, що такі дії захисту підсудного спрямовані на затягування справи і не погодилися з відводом суддів.

У суді було оголошено перерву.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2012 року, близько 6-ї години ранку на вулиці Пекарській, 65 у центрі Львова перехожі побачили, як чоловік б’є ногами іншого чоловіка, який уже лежав на землі. Потерпілий від отриманих травм помер на місці події. Невдовзі під’їхали співробітники патрульно-постової служби, які затримали зловмисника. Затриманим виявився 26-річний громадянин Марокко, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. У квітні 2012 року він був відрахований з медичного вузу Львова і мав бути депортований з країни, однак, за попередніми даними, продовжував навчання в одному з вузів на юридичній спеціалізації. Мароканець раніше не притягався до кримінальної відповідальності, однак характеризувався як дуже агресивний чоловік і схильний до застосування сили.

Як найвірогідніший мотив вбивства слідство розглядало "раптово виниклу неприязнь".

Загиблий - 67-річний Леон Фрайфельд - був відомим у Львові лікарем-травматологом, який 31 рік обіймав посаду завідуючого травматологічним відділенням 8-ї міської лікарні й вважався «генієм травматології» у Львові.