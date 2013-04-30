Тимошенко після рішення Євросуду «морально вільна і щаслива»

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що після оприлюднення сьогоднішнього рішення Європейського суду з прав людини за її скаргою почувається морально вільною і щасливою.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Ю.Тимошенко щодо рішення Європейського суду з прав людини.

«Сьогодні дуже важливий для мене день. Я щаслива, що Європейський суд з прав людини - єдиний в українських реаліях суд правди і справедливості - визнав незаконними мій арешт та утримання під вартою.

Я щаслива, що сьогодні усунуті всі потоки бруду та чорної неправди, у яких впродовж кількох років влада топила мене. Я щаслива, що нейтралізовано всі спроби українського режиму знищити мене як людину та прибрати з життя як політика», - наголосила Ю.Тимошенко.

За словами екс-прем’єра, «політична мотивація» її арешту, «яку визнав Європейський суд з прав людини, доводить, що всі інші кримінальні справи проти мене, заяви прокурорів та абсурдні обвинувачення - незаконні, неправдиві і несправедливі.

На переконання Ю.Тимошенко, позбавлення її волі – «особистий злочин Віктора Януковича, бо кожен знає, що команду чинити наді мною беззаконня та насилля давав персонально він».

Крім того, екс-прем’єр зауважила, що Європейський суд з прав людини, підтвердивши стосовно неї порушення 18 статті Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, фактично визнав її політичним в‘язнем.

«В Україні, на жаль, глибокі традиції політичних переслідувань. Моя країна жила та продовжує жити у часи, коли патріотам знаходиться місце лише у в‘язниці. Свого часу це звання - «політв‘язень» - носили справжні Герої України - В‘ячеслав Чорновіл, Левко Лук‘яненко, Михайло Горинь та багато інших, хто не скорився, не зламався, не продався і не зрадив. Такий "статус" для мене - цінніший та найдорожчий за будь-які фальшиві титули та нагороди», - зауважила Ю.Тимошенко.

Вона припустила, що рішення ЄСПЛ жодним чином не вплине на дії Президента В.Януковича.

«Але після рішення Європейського суду я вже морально вільна. Вільна, незважаючи на всі їхні грати, камери, мури, паркани і тоновані вікна. Тепер тільки питання часу, коли я зроблю крок за межі в‘язниці. Сьогодні я відчуваю всю повноту щастя людини, яка здобула політичну та юридичну реабілітацію. Дякую всім, хто зробив це можливим», - підкреслила Ю.Тимошенко.

Екс-прем’єр додала, що за формальними юридичними традиціями її процес називають "Тимошенко проти України". «Це - невірно. Я проти тих, хто сьогодні знущається над моєю Україною, принижує її, для кого вона чужа та непотрібна. З ними я боролася та буду боротися до перемоги. Я якраз проти них. Я - за Україну!» - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфа першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж ті, що встановлені Конвенцією.

Рішення ще не набуло статусу остаточного, оскільки дається три місяці на його оскарження.