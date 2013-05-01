Адвокат: Юлія Володимирівна перебувала в кращих умовах, ніж інші в'язні

Про це вона заявила на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на питання журналістів.

“Не секрет, що Юлія Володимирівна за весь рік ув’язнення перебувала в дещо кращих умовах, ніж інші ув’язненні... Крім того, якщо виходити з того, що уряд України, хоча і з запізненням, госпіталізував Тимошенко і надав допуск до неї німецьких лікарів. Це є порушення, але до катувань не дотягнули”, - зазначила В.Теличенко, підкресливши, що в цій частині розгляду позову Європейський суд з прав людини продемонстрував свою неупередженість.

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Ю.Тимошенко було свавільним та політично вмотивованим.

Згідно з рішенням, суд зокрема, визнав, що не було порушення статті 3 Конвенції (заборона катування — УНІАН) щодо поганого поводження з Ю.Тимошенко під час її перевезення до шпиталю 20 квітня 2012 року.

Разом з тим, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені Конвенцією.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Ю.Тимошенко.