Журналісти засікли, як у Києві учасникам першотравневої акції роздавали гроші

Сьогодні у Києві в першотравневих заходах взяли участь близько 15 тисяч прихильників КПУ.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу після виступу на Європейській площі столиці перед прихильниками КПУ лідер Компартії Петро Симоненко, відповідаючи на запитання журналістів, прийшли усі ці люди на акцію за власним бажанням чи за гроші, назвав запитання недоречним та безглуздим.

Він наголосив, що КПУ - єдина партія, яка діє виключно на ідеологічних засадах і всі її члени цього дотримуються.

Разом з тим, журналісти УНІАН після завершення заходу на Європейській площі спостерігали, як поблизу будівлі агентства учасникам акції, одягненим у червоні футболки із символікою КПУ, роздавали по 50 грн.