У Києві відкрили пам’ятники Береговому та Амет-Хану Султану (фото)
16:26, 01 травня 2013Політика
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У Києві відкрито пам’ятники двічі Героям Радянського Союзу Береговому та Амет-Хану Султану
Алею спорудять до 2015 року
У Києві відкрито пам’ятники двічі Героям Радянського Союзу Георгію Береговому та Амет-Хану Султану на майбутній Алеї воїнської слави у парку Слави.
Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття пам’ятників взяли участь прем'єр-міністр Микола Азаров, голова КМДА Олександр Попов та члени уряду.
За словами Азарова, відкриття таких пам’ятників зберігає пам’ять про Велику Вітчизняну війну і має бути прикладом для патріотичного виховання.
Він зазначив, що алея повністю буде споруджена до 2015 року, до 70-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.
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