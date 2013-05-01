У Києві відкрили пам’ятники Береговому та Амет-Хану Султану (фото)

У Києві відкрито пам’ятники двічі Героям Радянського Союзу Георгію Береговому та Амет-Хану Султану на майбутній Алеї воїнської слави у парку Слави.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття пам’ятників взяли участь прем'єр-міністр Микола Азаров, голова КМДА Олександр Попов та члени уряду.

За словами Азарова, відкриття таких пам’ятників зберігає пам’ять про Велику Вітчизняну війну і має бути прикладом для патріотичного виховання.

Він зазначив, що алея повністю буде споруджена до 2015 року, до 70-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.