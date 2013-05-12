Геращенко закликає державу стимулювати жінок і народжувати, і кар'єрою займатись

На цьому наголосила народний депутат, співголова міжфракційного об’єднання «Рівні можливості» Ірина Геращенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Геращенко, у День матері, який вже 14 рік відзначають в Україні, міжпарламентське об'єднання разом з ГО «Громадська варта» організувало свято у столичному Національному ботанічному саду імені М.М.Гришка.

«Депутатки наголошують, що чимало українських жінок хотіли б поєднувати материнство і кар'єру. Але для цього потрібна більша підтримка держави, і не лише при народженні дитини», - зазначила вона.

За словами Геращенко, народні депутати- жінки також виступають за популяризацію Дня матері, бо вважають, що в Україні ще недостатньо знають про це свято, яке відзначається в другу неділю травня у 23 країнах світу.

«Ми багато спілкуємося з виборцями і знаємо, що українські жінки хотіли б мати більше дітей і при цьому працювати. Але, на жаль, існують проблеми з дитячими садочками, зі школами. Сьогодні жінці з малою дитиною важко влаштуватися на роботу, в садочок треба записувати з народження, музичні та естетичні школи часто не по кишені батькам. Безробіття, малі зарплати все це часто зупиняє родини мати більше дітей. Тому дуже важливо, аби державна політика на підтримку жінки-матері стосувалася не лише виплат при народженні дитини, а мала більш широкий вимір,»- наголосила співголова МФО «Рівні можливості».

Геращенко наголосила, що сьогодні потрібно не лише створювати відповідні умови для активного способу життя жінки, але й популяризувати багатодітні родини, більше розповідати про мам і батьків, що вдало поєднують родину і роботу.

У святі взяла участь також і родина посла Євросоюзу в Україні Яна Томбінські, який завітав зі своєю дружиною Агнешкою і п'ятьма із десяти своїх дітей. Томбінські пожартував, що в них нетипова родина, бо все ж не всі європейські родини багатодітні, і підкреслив, що діти додають їхній сім’ї особливої гармонії, подякував дружині за десятьох дітей. Його дружина Агнешка зізналася, що «якщо хочеш пізнати щастя - народи дитину, бо саме діти дарують життю повноту і насиченість».

Також до свята доєдналася голова дитячого фонду UNICEF в Україні Юкіє Мокуо, народні депутати - представниці об'єднання «Рівні можливості» Марія Іонова, Ольга Бєлькова, Тетяна Слюз зі своїми дітьми.

Народний депутат попередніх скликань Ольга Герасим'юк підкреслила, що в Україні завжди особливо шанували матір, але День матері ще потребує популяризації. Тому жінки-політики хочуть закласти щорічну традицію його широкого святкування. Нині вони запросили до київського ботсаду мам і дітей з особливими потребами із Кіровограда і планують щороку запрошувати дітей з різних регіонів України.

Учасники свята (а до нього доєдналися відвідувачі ботсаду) взяли участь у майстер-класі та намалювати мамин портрет, висадити квіти і гірські сосни в альпійському саду та присвятили їх своїм мамам, також взяли участь у конкурсі дитячого малюнку на асфальті «Моя мама - найкраща!»