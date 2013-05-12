Азаров розповів, чиї уроки вважає найважливішими у житті

Про це йдеться у розміщеному на Урядовому порталі привітання прем'єр-міністра України до Дня матері.

«Щороку в Україні відзначається День матері - світле і зворушливе свято. Немає дорожчої і ріднішої людини, ніж мама, яка дала життя, навчила мудрості і благословила на добрі справи та починання. Уроки матері лишаються головними на життєвому шляху, а її любов - надійним оберегом. Роль жінки-матері в сім’ї та вихованні дітей - безцінна!», - наголосив Азаров.

Він зазначив, що «в Україні з перших років незалежності почала формуватися державна сімейна політика, за двадцять один рік незалежності вдалося зробити суттєві кроки, проте ще існує багато нерозв’язаних проблем, які ми обов’язково вирішимо».

Прем’єр-міністр висловив матерям щиру вдячність за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ях, створення умов для їх розвитку, активну плідну роботу в підвищенні статусу і ролі сім’ї в громадянському суспільстві, збереженні і розвитку національних сімейних традицій.

У цей святковий день прийміть слова вдячності, любові і поваги! Нехай у «Ваших очах не гаснуть усмішки! Від усієї душі бажаю всім жінкам-матерям здоров’я, щастя, родинного благополуччя, взаєморозуміння і тепла від своїх дітей!», - підкреслив Азаров у привітанні.