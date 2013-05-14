Експерт: Вчорашні збори Батьківщини тільки зміцнили позиції групи Яценюка

Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Вимоги виключити цих людей (що не голосували за відставку уряду Азарова - ред.) з фракції можна розглядати тільки як спроби послабити позиції Яценюка, а не як бажання очистити свої лави від "тушок". У фракції розуміють, чому деякі люди з бізнесу не голосували за відставку Азарова, і розуміють, яку велику роль ці люди грають в організації та фінансуванні "Батьківщини". На кону занадто багато, щоб ось так одним ударом з криком "ура!" виключати їх з фракції", - сказав Карасьов у коментарі Комерсанту-Україна.

На тему: Джерело: Нардепи, які не голосували за відставку Кабміну, відбулися попередженням

Як стало відомо виданню, до голосування за виключення депутатів з фракції, на якому наполягали Гриценко і Одарченко, на засіданні не дійшло. За включення цього питання до порядку денного засідання проголосувало лише 11 із 95 членів фракції. Олександра Кужель, натомість, нагадала Гриценку, що він був серед інших 22 депутатів, які не були присутні у сесійній залі, коли в січні опозиція спробувала прийняти законопроект про декриміналізацію "статей Тимошенко".

У результаті фракція обмежилася "попередженням", а в керівництві "Батьківщини" заявили, що воно є досить суворим дисциплінарним стягненням.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Верховна Рада не підтримала проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України».

За те рішення проголосували лише 190 (при необхідних 226 – УНІАН) із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За відставку уряду не голосували 7 депутатів від "Батьківщина". Так, згідно з результатами, не голосували за висловлення недовіри уряду 7 народних депутатів із фракції “Батьківщина”: Микола Мартиненко, Андрій Павелко, Леонід Сергієнко, Андрій Шевченко, Віталій Данілов, Денис Дзензерський, Сергій Фаєрмарк.

Низка обласних та міських організацій партії “Батьківщина” висунули вимогу виключити із однойменної фракції у ВР народних депутатів, які не голосували за недовіру уряду Миколи Азарова.