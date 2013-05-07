Адвокат: встановлення ЄСПЛ політичних мотивів арешту Тимошенко не підлягає сумніву

Заяви про відсутність у рішенні Європейського суду з прав людини визнання політичних мотивів арешту Юлії Тимошенко є перекрученням або спекуляціями. Про це повідомила представник Юлії Тимошенко у першій скарзі до ЄСПЛ Валентина Теличенко, коментуючи інтерв’ю співробітника Суду Родеріка Лідделла деяким українським ЗМІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», за словами адвоката, навколо роз’яснень Лідделла були влаштовані спекуляції, які ймовірно спотворили зміст коментаря.

Теличенко підкреслила, що встановлення Європейським судом політичних мотивів арешту Тимошенко не підлягає сумніву.

«У разі встановлення порушення статті 18 Європейської Конвенції ЄСПЛ обов’язково встановлює, які саме незаконні мотиви мали місце. У Рішенні щодо Тимошенко суд установив, що суддя Кірєєв неповагу до суду вказав як причину арешту в той час, як справжню причину приховав. Суд чітко пов’язав справи Тимошенко та Луценка як такі, в яких порушення статті 18 було з тих самих мотивів – політичних», - пояснила В.Теличенко.

Представник наголосила, що сам текст рішення ЄСПЛ щодо Ю.Тимошенко містить чітке формулювання про наявність політичних мотивів.

«…Як і в справі Луценка, суд вбачає ряд специфічних особливостей обставин арешту заявниці, які дозволяють встановити наявність політичних мотивів арешту окремо від оцінки загального контексту ймовірно політично мотивованого кримінального переслідування заявниці як лідера опозиції шляхом ініціювання низки кримінальних проваджень після зміни влади та перед парламентськими виборами», - йдеться у п. 298 Рішення ЄСПЛ.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Віктор Пшонка, коментуючи рішення ЄСПЛ щодо скарг Тимошенко в інтерв'ю одному з центральних телеканалів, заявив що Європейський суд з прав людини, який 30 квітня виніс рішення за скаргою екс-прем’єр-міністра, не встановив політичних мотивів її арешту.

«Європейський суд визнав, що сам факт того, що Тимошенко була політичним діячем, не доводить її політичне переслідування», - сказав Пшонка.

За його словами, адвокати засудженої не змогли довести ЄСПЛ наявності політичних мотивів у рішенні про її взяття під варту.

Нагадаємо, 30 квітня Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфа першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені Конвенцією.