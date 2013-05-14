Єврокомісія планує завтра зробити пропозицію щодо асоціації з Україною

Європейська Комісія планує схвалити проект пропозиції про підписання Угоди про асоціацію з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в Єврокомісії.

“Без передбачення майбутнього політичного рішення щодо можливого підписання, Комісія очікує схвалити 15 травня 2013 року пропозицію для рішення Ради ЄС щодо підписання, тимчасового застосування та укладання Угоди про асоціацію та про глибоку і всебічну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС”, - заявили в Комісії.

У Єврокомісії підкреслили, що рішення Комісії є суто технічним рішенням, яке дає потенційну можливість пройти всі необхідні внутрішні процедури для того, щоб зробити можливим підписання Угоди до саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада у Вільнюсі.

У Комісії також підкреслили, що рішення про підписання Угоди має схвалюватися Радою ЄС одноголосно.

“Ми продовжуємо закликати Україну демонструвати рішучі дії та відчутний прогрес в низці критеріїв у трьох сферах (вибори, вибіркове правосуддя та загальні реформи в рамках Порядку денного асоціації) з тим, щоб підписання стало можливим”, - зазначили в Європейській Комісії.

Високопосадовий європейський дипломат у розмові з кореспондентом УНІАН особливо наголосив на тому, що рішення Комісії не є рішенням про підписання Угоди, а саме таке рішення схвалюватиметься на основі ще однієї оцінки прогресу України.

“Це лише пропозиція, щоб ми могли підписати Угоду, як тільки ЄС оцінить (скоріш за все після літа), чи виконала Україна умови для підписання Угоди про асоціацію”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

Разом з тим, протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика щодо ситуації в Україні і, зокрема, щодо застосування вибіркового правосуддя щодо колишніх урядовців.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких висловила готовність підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді 2013 року за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.