Командуючий визнає, що в Києві замало внутрішніх військ

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі Внутрішніх військ, з Вінницького регіону до Києва дійсно буде доправлено найближчими днями 250 військовослужбовців, але розцінювати їх як якесь “підкріплення” неможливо, оскільки нещодавно з Київського гарнізону було звільнено в запас 680 солдатів, які проходили строкову службу, а ті, що прийшли замість них, ще проходять так званий “курс молодого бійця”, тому залучати їх до охорони громадського порядку неможливо.

Як повідомляв УНІАН, на своїй сторінці у Facebook народний депутат від ВО «Свобода» Юрій Сиротюк з посиланням на командувача Внутрішніх військ Станіслава Шуляка написав, що 18 травня у Київ будуть введені додаткові підрозділи Внутрішніх військ.

На цю тему: Депутат: 18 травня до Києва стягнуть внутрішні війська

Сиротюк, який є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, написав: «Внутрішні війська таки стягують до Києва. Це на Комітеті з питань нацбезпеки і оборони підтвердив сам командувач внутрішніх військ Шуляк Станіслав Миколайович. Отож, він підтвердив, що у суботу, 18 травня, у Київ будуть введені додаткові підрозділи внутрішніх військ».

Як зауважив депутат, «командувач навіть придумав хитромудре пояснення. Виявляється - у Києві бійці Внутрішніх військ молоді і необтесані, відтак треба підтягнути більш досвідчених».

На 18 травня у Києві заплановано акцію протесту опозиції "Вставай, Україна!", а Партія регіонів планує цього дня провести антифашистський марш.

Крім того, 18 травня у центрі столиці передбачені масштабні заходи у зв’язку з відзначенням 11-го Дня Європи у Києві.