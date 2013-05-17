Невідомі на очах у даішників попробивали колеса авто тітки Тимошенко
У районі села Ляшківка Дніпропетровської області о 19.30 було скоєно хуліганський напад на автомобіль голови обласної організації «Батьківщини» Антоніни Ульяхіної, тітки екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
Про це УНІАН повідомила сама Ульяхіна.
Вона зазначила, що разом з водієм їхала до Києва на акцію опозиції «Вставай, Україно!».
За її словами, у Царичанському районі її автомобіль був зупинений співробітниками ДАІ для перевірки документів.
Поки водій перебував у машині ДАІ, поруч зупинився легковик, з якого вийшли двоє молодих людей спортивної статури і високого зросту в чорних спортивних костюмах, розповіла Ульяхіна.
«Вони спокійно підійшли до нашої машини, присіли і завдали по три удари по колесах. Спокійно встали, сіли в свою машину і поїхали. Співробітники ДАІ очманіли і не встигли зреагувати», - сказала Ульяхіна.
На місце події прибула оперативна група міліції для розслідування обставин інциденту.
За словами Ульяхіної, у неї в машині працював реєстратор і вона збирається в найближчому райвідділі міліції надати запис для ідентифікації зловмисників.