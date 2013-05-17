Невідомі на очах у даішників попробивали колеса авто тітки Тимошенко

Про це УНІАН повідомила сама Ульяхіна.

Вона зазначила, що разом з водієм їхала до Києва на акцію опозиції «Вставай, Україно!».

За її словами, у Царичанському районі її автомобіль був зупинений співробітниками ДАІ для перевірки документів.

Поки водій перебував у машині ДАІ, поруч зупинився легковик, з якого вийшли двоє молодих людей спортивної статури і високого зросту в чорних спортивних костюмах, розповіла Ульяхіна.

«Вони спокійно підійшли до нашої машини, присіли і завдали по три удари по колесах. Спокійно встали, сіли в свою машину і поїхали. Співробітники ДАІ очманіли і не встигли зреагувати», - сказала Ульяхіна.

На місце події прибула оперативна група міліції для розслідування обставин інциденту.

За словами Ульяхіної, у неї в машині працював реєстратор і вона збирається в найближчому райвідділі міліції надати запис для ідентифікації зловмисників.