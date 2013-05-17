Кожара: Тимошенко є найбільшою проблемою

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Леонід Кожара в ефірі "Шустер Live".

"По-перше, вибіркове правосуддя – це політологічний термін. В Україні немає системи вибіркового правосуддя як системи репресії опозиції через судову систему…", - сказав він.

"А те, що стосується Тимошенко, я хочу сказати: насправді, сьогодні більшої проблеми України в стосунках з Європейським союзом немає. Більше того, ми могли б обговорювати десятки інших питань, але через те, що ця проблема занадто заполітизована, ми маємо обговорювати також і цю проблему", - цитує Українська правда.