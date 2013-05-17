Кожара: Тимошенко є найбільшою проблемою
23:32, 17 травня 2013Політика
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Екс-прем'єр Юлія Тимошенко є найбільшою проблемою у відносинах України та Європейського союзу.
Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Леонід Кожара в ефірі "Шустер Live".
"По-перше, вибіркове правосуддя – це політологічний термін. В Україні немає системи вибіркового правосуддя як системи репресії опозиції через судову систему…", - сказав він.
"А те, що стосується Тимошенко, я хочу сказати: насправді, сьогодні більшої проблеми України в стосунках з Європейським союзом немає. Більше того, ми могли б обговорювати десятки інших питань, але через те, що ця проблема занадто заполітизована, ми маємо обговорювати також і цю проблему", - цитує Українська правда.
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