Кличко нагадав спортсменам про відповідальність: моральну і кримінальну

Лідер партії “УДАР” Віталій Кличко нагадав українським спортсменам про відповідальність та закликав не брати участі у «брудних політичних іграх та провокаціях».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», у зверненні Кличка йдеться: «Звертаюся до всіх спортсменів. Ви добре знаєте, що ваші здібності і досягнення – це не тільки здобутки. Це й велика відповідальність та, зрештою, велика честь. Не розмінюйте цю честь участю в брудних політичних іграх і провокаціях. Не ставайте бездумним знаряддям негідників, які ховаються за вашими спинами і використовують вас».

«Доводьте свою силу на спортивних майданчиках та змаганнях. Тільки так ви отримаєте заслужену славу і будете прикладом для молоді. А доля спортсмена, який зрадив своєму високому званню і перетворився на бойовика, – зневага і кримінальна відповідальність», - зазначається у зверненні Кличка.