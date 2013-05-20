ЗМІ: «спортсмени», які побили журналістів, зізналися, що їх найняли спеціально

Про це у своєму матеріалі пише видання "Комерсант Україна".

"Ми тут зараз не від клубу, нам сказали, що сьогодні буде робота, тому ми прийшли", - відповів журналісту "Коммерсант" один з учасників бійки. Видання пише, що після того, як на площу прибули додаткові сили "Беркуту", молоді люди втекли в парк за Михайлівським собором. При цьому міліціонери, хоча й увійшли в парк, не вжили жодних спроб їх затримати.

Як повідомляв УНІАН, бійка в центрі Києва 18 травня відбулася після того, як активісти ВО "Свобода" заблокували рух бойової розвідувально-дозорної машини (БРДМ), яка, порушуючи правила дорожнього руху, рухалася по вулиці Велика Житомирська. Через деякий час на вулиці з'явилися молоді люди спортивної статури. Між ними і націоналістами сталася бійка. При цьому під час бійки "спортсмени" побили журналістку "5 каналу" Ольгу Сніцарчук і фотографа Влада Соделя. Содель повідомив, що інцидент стався біля будівлі Головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській.

За його словами, він і Сніцарчук знімали побиття "свободівців" невідомими людьми спортивної статури.

"На нас напали близько 10 осіб у спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били "свободівців", і їм це категорично не сподобалося", - розповів фотограф.

За його словами, чоловіки побили їх до крові, зокрема, у Сніцарчук розбита губа і удари на руках, телефон також розбитий. Сам Содель, який намагався її захистити, також дістав легкі ушкодження.

Він залишився на місці події оформляти протокол про злочин, тоді як Сніцарчук забрали до лікарні швидкої допомоги для зняття побоїв.

За словами Соделя, міліція не втручалася в інцидент, хоч журналісти не раз просили правоохоронців захистити їх.

Того ж дня журналісти провели акцію під стінами МВС. 19 представників ЗМІ разом з кількома народними депутатами від опозиції прийшли до МВС, щоб висловити протест з приводу нападу на Сніцарчук і Соделя. Журналісти зажадали зустрічі з головою МВС Віталієм Захарченком, але замість нього до них вийшов його заступник Сергій Лекарь. Він заявив, що за фактом інциденту з Сніцарчук відкрито кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу ("нанесення легких тілесних ушкоджень"; максимальне покарання — виправні роботи строком до року) і ст. 171 УК ("перешкоджання законній журналістській діяльності"; передбачає обмеження свободи на строк до трьох років або арешт на шість місяців). Щодо події з Владиславом Соделем міліція відкрила провадження за ст. 171 УК.