Київських свободівців викликають на допити

19 травня 2013 року міліціонери почали викликати на допити членів Всеукраїнського об’єднання “Свобода” у зв‘язку із сутичками, що «виникли в результаті нападу найманців Партії регіонів на учасників акції «Вставай, Україно!» 18 травня у Києві». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської організації ВО «Свобода».

Зазначається, що «вручення повісток супроводжувалося брутальною поведінкою міліціянтів». Так, до голови Солом’янської районної організації ВО “Свобода” Ярослава Лисенка невідомі особи прийшли вдень. «Голосно й брутально лаючись, вони гатили у двері помешкання. Як виявилось пізніше, це були працівники Шевченківського відділку міліції, які у такий зухвалий спосіб намагалися викликати свободівця на допит. Зрештою, повідомлення про це вони залишили вахтерці – тож саме вахтерка муситиме прийти на допит замість Лисенка, адже вручення повістки має відбутися лише особисто», - йдеться в повідомленні.

Також на допит викликали члена Політради ВО “Свобода”, керівника Аналітичної служби партії Юрія Левченка. Йому та свободівцю Сергію Бойку вручили повістки із запрошенням до Шевченківського районного відділку в якості свідків. Левченко зазначив: дії міліції спрямовано не на розкриття злочинів, а на перешкоджання роботі парламентської політичної сили.

На допит також викликали Руслана Андрійка – члена Політради ВО «Свобода», помічника народного депутата Богдана Бенюка.

«Свобода» нагадує, що 18 травня 2013 року під час акції “Вставай, Україно!” у Києві близько 50 молодиків спортивної статури напали на учасників акції. Серед них були помічені члени «Молодих регіонів», зазначає «Свобода». Багатьох людей з обох боків було сильно побито. Нікого з нападників міліція не затримала.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Батьківщини» та «Свободи», на Софійській площі зібралося близько 50 тисяч осіб – учасників акції «Вставай, Україно!».

Близько 14.15 біля Головного управління МВС України в місті Києві (вул.Володимирська,15), відбувалися сутички між представниками “Свободи” та невідомими особами в спортивних костюмах.

Потім по вулиці Трьохсвятительській до Михайлівської площі пробігло дві великі групи спецназівців. Вони відтіснили хлопців спортивної статури від учасників мітингу опозиції, однак потім розпочалися сутички між представниками «Свободи» та «беркутівцями» на вул. Велика Житомирська. Як зазначали очевидці події, конфлікт розпочався після того, як учасники акції “Вставай, Україно!” заблокували рух бронетранспортера, до якого було прикріплено муляж моркви. Очевидці повідомили, що бійці “Беркуту” відтіснили мітингувальників від БТР, а потім повністю заблокували їхній рух по вулиці Велика Житомирська.

Пізніше член Політради ВО “Свобода” Левченко заявив, що правоохоронці затримали водіїв БТР у костюмах зайців, а сам транспортний засіб буде вилучений.

За даними столичного главку міліції, близько 14.20 на вулиці Великій Житомирській виник конфлікт між учасниками заходу, який згодом переріс в сутичку. Молоді чоловіки почали кидатися пляшками з водою та камінням. В результаті декілька осіб зазнали тілесних ушкоджень, йдеться в повідомленні.