Свободівця Левченка викликали на допит через бійки на мітингу опозиції

Про це сам свободівець написав на своїй сторінці у Facebook.

«Тільки що до мене додому прийшов майор карного розшуку Сергій Головко й особисто вручив повістку на допит з приводу вчорашніх подій», – повідомив Левченко.

Свободівець також розповів, що справи щодо побиття журанілістів, провокацій навколо БТР та інших подій 18 травня, можливо, об’єднані в одну.

На тему: ЗМІ: Побиттям журналістів міг керувати голова осередку Молодих регіонів

"На моє питання щодо того, якої справи стосуватиметься цей допит, він (міліціонер - ред.) сказав, що це й щодо побиття журналістів, і щодо того БТР, і взагалі щодо всіх тих подій на В. Житомирській. Ніби все об'єднано в одне провадження", - написав Левченко.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня на вулиці Великій Житомирській у Києві під час проведення мітингу опозиції "Вставай, Україно!" група невідомив молодиків, серед яких були впізнані члени різних спортивних бойових клубів, напали на представників ВО «Свобода», які саме вимагали забрати БТР провокаторів.

За даними ЗМІ, групою бойовиків у спортивних костюмах міг керувати голова білоцерківського осередку організації "Молоді регіони". В одному із нападників на журналістів вдалося ідентифікувати спортсмена із Білої Церкви Вадима Тітушка.

Біля будівлі головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук та фотографа Влада Соделя.

«На нас напали близько 10 людей в спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били «свободівців», і їм це категорично не сподобалося», - розповів фотограф.

Содель повідомив, що чоловіки побили їх до крові, зокрема в Сніцарчук розбита губа та побиті руки, телефон також розбитий. Сам Содель, який намагався її захистити, також отримав легкі ушкодження. Він залишився на місці події оформлювати протокол про злочин, в той час як Сніцарчук забрали до лікарні швидкої допомоги для зняття побоїв.

Соделя зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.