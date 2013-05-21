«Спортсмен» Тітушко порадив побитій журналістці навчитись «прийомчиків»

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка, повідомляє Українська правда.

Вона також повідомила, що паралельний допит скінчився.

"Вадим Тітушко веде себе культурно, повторює те, що у відео: захищався і мене заодно захищав. Конфлікт почав, бо не подобалося, що знімають", - написала вона.

"Запропонував мені спортклуб, аби я навчилася прийомчикам. Прикро, що люди так по-дурному вляпуються. Міг би зробити розкішну спортивну кар'єру.. Шкода, що міліція не відтягла його, коли він тільки починав стрибати", - додала Сніцарчук.

Як відомо, група спортивних молодих людей з Європейської площі, улаштували бійку з націоналістами на вулиці Велика Житомирська в суботу під час мітингів. При цьому міліція не втручалася.

Бійку почали знімати кореспондент "П'ятого каналу" Ольга Сніцарчук і фотокореспондент "Ъ" Владислав Содель. Це не сподобоалось молодикам, і вони побили журналістів до крові.

У понеділок МВС почало службове розслідування з приводу бездіяльності своїх співробітників під час побиття журналістів 18 травня.