Колега «бойовика» Тітушка: Регіонали нас жорстко підставили - ЗМІ

За словами "спортсмена", послугами бойовиків користуються усі політичні сили і дуже часто.

"Коли нас наймають, то до початку ситуації ніхто не знає, куди треба їхати. Нам кажуть, яка кількість людей необхідна, озвучують суму. Яку? Буває більше, буває менше. 18 травня платили $50 за роботу до другої дня... Маю сказати, що кінцевий замовник – це не лише Партія регіонів. Це і УДАР, і «Батьківщина». Подивись відео з мітингів регіоналів, а потім – з мітингів опозиційних партій, крім хіба що ВО «Свобода». І ти побачиш одних і тих самих людей – нас. Всі пацани, які брали участь у бійці цієї суботи, колись працювали й на опозицію", - розповів учасник сутички виданню Тиждень.ua.

Як твердить "бойовик", конфлікт 18 травня стався спонтанно. За його словами, роботодавці із ПР не попереджали, що має бути бійка.

"Ця бійка сталася спонтанно. Ніхто не збирався битись, нас про це не попереджали! Повір, ми працюємо не вперше, і ніколи таких несподіванок не було. Іноді ми могли поштовхатись із опонентами, зробити шоу для замовника, щоб він подивився. А це було несподівано і по-справжньому… До другої години дня ми, як і домовлялись, охороняли сцену на так званому антифашистському мітингу. Дивились, щоб ніхто не ліз до виступаючих, щоб пляшки не кидали… Потім нам сказали йти у готель «Інтерконтіненталь», отримати гроші. Біля готелю були свободівці. Почалась бійка. Не знаю, хто почав її і чому - я стояв у середині натовпу", - сказав співрозмовник видання.

Відео Юрій Панін

"Це було вкрай несподівано. Половина наших почали тікати, ніхто не збирався вступати в конфлікт, ніхто не розумів, що відбувається. Думаю, регіонали нас дуже жорстко підставили", - додав він.

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Коментуючи заяву "Вадіка Румуна", що він, нібито, працював на опозицію і насправі не бив журналістку, а хотів її захистити, співрозмовник видання сказав, що цю заяву організували замовники і що самого Тітушка, найпевніше, намагатимуться уберегти від покарання.

"Його заява - робота організаторів, замовників від Партії регіонів. Думаю, зрештою вони «відмажуть» Румуна, і вже пообіцяли йому це. Умовний термін дадуть. Максимум трохи посидить - доки триватиме галас у ЗМІ", - вважає колега Тітушка.

"Мені кажуть: "Ти матір продав, життя продав, страну продав…" Неприємно. Ніхто нічого не продавав. Всі ми професійні спортсмени, багато працюємо, професійно десь виступаємо. І я займаюсь спортом не рік, не два - 15 років. Спорт - це моє життя. Але спортсмени нікому не потрібні у нашій країні. Нам їсти нічого", - сказав він.