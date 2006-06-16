СБУ під час спецоперації виявила закордонний паспорт Пукача

Служба безпеки України під час спецоперації виявила закордонний паспорт на ім’я Олексія ПУКАЧА, який перебуває у міжнародному розшуку за звинуваченням в організації вбивства Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначається в повідомленні, в результаті проведення спільно з органами МВС та ДПАУ спецоперації викрито і локалізовано діяльність угруповання, яке займалось протиправними “конвертаційними” операціями, а також контрабандним ввезенням та реалізацією в країні дорогоцінного каміння першого порядку, зокрема алмазів, сапфірів, рубінів тощо.

Під час обшуків вилучено понад 10 тис. штук дорогоцінного каміння іноземного походження, вартість якого, за попередніми висновками фахівців, становить понад 10 млн. гривень (зокрема, діаманти – 3684 шт., рубіни – 522 шт., гранати – 112 шт., смарагди – 47 шт., сапфіри – 45 шт., а також перлини – 1847 ш., вироби із золота – 162 шт., 12 комплектів із золота та дорогоцінного каміння, до складу яких входять 394 діаманти).

Також вилучено готівкою кошти у розмірі 131 тис. доларів США та 86 тис. грн.

За інформацією СБУ, угруповання діяло під виглядом благодійної організації. Його керівник - громадянин України Б., 1969 року народження, активний член однієї з політичних партій, для відкриття фіктивних підприємств використовував паспорт на прізвище “Науменко”. Під час обшуку погрожував оперативникам задіяти свої “високі зв’язки”. У помешканні, де проживає Б., знайдено також закордонний паспорт на ім’я Олексія ПУКАЧА, який перебуває у міжнародному розшуку за звинуваченням в організації вбивства Г.Гонгадзе. Слідство у справі веде Служба безпеки України.

Водночас, "Українська правда" з посиланням на джерела повідомляє, що керівник організації є членом партії "Батьківщина" і навіть намагався пройти по списку БЮТ до Київради. Джерело в СБУ підтвердило "Українські правді", що паспорт справжній, а обшук проводився кілька днів тому.

Однак, офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, деякі ЗМІ наприкінці червня 2005 р. повідомили, що О.ПУКАЧ живий і перебуває в Ізраїлі. Пізніше ЗМІ писали, що СБУ порушила справу за "злив" заступником генерального прокурора Віктором ШОКІНИМ інформації щодо перебування в Ізраїлі О.ПУКАЧА. 21 березня 2006 р. в інтерв’ю тижневику Час.ua («Час Украины») колишній голова СБУ Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що О.ПУКАЧ зміг сховатися, оскільки роботу СБУ за кордоном навмисне «засвітили» люди з Генпрокуратури і оточення Президента.