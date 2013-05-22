Прес-секретар Азарова: Підстав для акції в Кабміні не було

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Кабінеті міністрів сказав прес-секретар голови уряду Віталій Лук’яненко.

За його словами, для донесення журналістами своєї позиції потрібно знаходити адекватні форми, час і місце.

Він наголосив, що ніхто не заважав ініціативній групі журналістів звернутися до нього з проханням про зустріч з прем’єром і висловити свою позицію.

“Прем’єр стурбований ситуацією. Очевидно, що об’єктивне розслідування відбудеться і відбудеться правова оцінка. Тому я не бачу підстав для проведення такої акції”, - наголосив Лук’яненко.

Він пояснив, що доручення прем’єра позбавити сьогодні акредитації журналістів, які взяли участь у мовчазній акції, розгляне Департамент інформації та зв’язків з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, оскільки саме у його компетенції перебувають відповідні питання.

Як повідомляв УНІАН, Азаров сьогодні, 22 травня, на засіданні Кабміну виступив з вимогою позбавити акредитації журналістів, які на початку його вступного слова взяли участь у мовчазній акції на підтримку колег, побитих 18 травня у Києві.

Близько 10 журналістів тримали плакати з написом: “Сьогодні журналістка - завтра ваша донька, дружина, дитина”.