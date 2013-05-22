За акцію в Кабміні Азаров зажадав позбавити журналістів акредитації

Як передає кореспондент УНІАН, близько 10 журналістів на початку виступу прем’єра тримали у руках плакати з написом: “Сьогодні журналістка - завтра ваша донька, дружина, дитина”.

В акції взяли участь близько 10 журналістів з різних ЗМІ.

На це Азаров сказав: “Що в нас за концерт такий? Я прошу не перетворювати засідання уряду... Якщо це журналісти, позбавте їх акредитації у Кабінеті міністрів, запишіть їх по прізвищах і позбавте акредитації”.

Після цього прем’єр запропонував учасникам акції вийти із зали засідань і «не заважати роботі уряду».

Азаров наголосив, що влада поважає роботу журналістів, але не дозволить перетворювати роботу Кабінету міністрів на цирк.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Києві відбувалися акція опозиції «Вставай, Україно!» та антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції сталися сутички між прихильниками партії «Свобода» та молодиками у спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа Владислава Соделя. За словами Соделя, він і Сніцарчук знімали побиття молодиками "свободівців".

"На нас напали близько 10 чоловік у спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били "свободівців", і їм це категорично не сподобалося", - розповів фотограф.

Содель відзначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

21 травня міліція повідомила про затримання підозрюваного в побитті журналістів “5 каналу” Сніцарчук і газети «КоммерсантЪ» Соделя під час масової акції в Києві 18 травня.