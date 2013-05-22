Герман просить голів ГПУ, СБУ і МВС доповісти про політичний екстремізм в Україні

Народний депутат з Фракції Партії регіонів Ганна Герман просить Генерального прокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ завтра прийти до парламенту та доповісти, що зроблено для того, “аби привести до свідомості політичних екстремістів в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Герман сказала під час засідання ВР.

“Я сьогодні закликаю всіх людей доброї волі дати оцінку об’єктивну цим самовдоволеним недоукам, які прийшли в Україну для того, щоб компрометувати її”, - сказала Герман.

Вона наголосила, що сьогодні в Україні з’явилися небезпечні політичні процеси і як приклад вона привела те, що сьогодні “група екстремістів від партії “Свобода” виламали двері у Київській міській адміністрації і силоміць увірвалися в зал”.

“Так робили в 1933 році у Берліні: спочатку вривалися в урядові приміщення, силоміць виламували двері, а потім вривалися і виламували двері у домівках людей, вивозили їх у концтабори. Чи після того хтось скаже, що в Україні немає проявів нацизму?”, - наголосила Герман и додала, що СБУ, МВС та Генпрокуратура мають навести лад у країні та “притягнути до відповідальності політичних екстремістів, які вже дозволяють собі такі дії”.

У свою чергу лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок, який взяв слово після виступу Герман, зауважив, що сьогодні у Київській міській раді відбувається остання сесія і на неї не впускали народних депутатів. “І тому народні депутати не двері ламали, а акуратно зняли з завіс, зайшли і поставили на місце. То хто з нас фашисти?”, - сказав він, звертаючись до Партії регіонів та КПУ, які у цей час скандували “фашисти”.

“Опустіться на землю з вашою маячнею, ви програли, ви - політичні лузери і вам місце на смітнику історії”, - додав Тягнибок.