У Верховну Раду підтяглися бютівці в білому
09:45, 23 листопада 2007Політика
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У кулуарах розмістився хор ім. Верьовки
Новообрані народні депутати України у сесійній залі Верховної Ради збираються на церемонію відкриття першої сесії парламенту VI скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, представники Блоку Юлії Тимошенко одягнені у білі светри білі сорочки і червоні галстуки. На светрі з лівого боку – червоне серце, на правому рукаві – напис «Блок Юлії Тимошенко».
На місцях, де сидітимуть члени майбутньої фракції Комуністичної партії України, встановлені червоні прапорці.
У кулуарах третього поверху будівлі парламенту розмістився хор ім. Верьовки.
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