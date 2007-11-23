У Верховну Раду підтяглися бютівці в білому

09:45, 23 листопада 2007
Політика
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У кулуарах розмістився хор ім. Верьовки

Новообрані народні депутати України у сесійній залі Верховної Ради збираються на церемонію відкриття першої сесії парламенту VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, представники Блоку Юлії Тимошенко одягнені у білі светри білі сорочки і червоні галстуки. На светрі з лівого боку – червоне серце, на правому рукаві – напис «Блок Юлії Тимошенко».

На місцях, де сидітимуть члени майбутньої фракції Комуністичної партії України, встановлені червоні прапорці.

У кулуарах третього поверху будівлі парламенту розмістився хор ім. Верьовки.

 

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