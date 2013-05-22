Посольство США засуджує напади на журналістів 18 травня

Про це УНІАН повідомили у Відділі преси, освіти і культури Посольства США.

«Уряд Сполучених Штатів високо ставить цінність прав на свободу слова, свободу преси та свободу зібрань. Тому ми вітаємо більшість учасників одночасних, в основному мирних за характером мітингів опозиції і Партії регіонів 18 травня, із тим, що ці права, гарантовані в Конституції України, ними дотримувалися», - говориться в повідомленні.

При цьому в Посольстві США висловили занепокоєння, що «ці демонстрації затьмарив помітний акт насильства, коли нападники накинулися на представників українських ЗМІ, які документували ізольоване зіткнення між двома супротивними групами». «Ми засуджуємо напад на двох українських журналістів, які 18 травня знімали опозиційний мітинг в Києві. Такі насильницькі дії не повинні мати місця там, де люди здійснюють своє право на мирне зібрання», - підкреслили в Посольстві США і додали: «Напад на працюючих журналістів робить справу ще серйознішою, бо крім особистих прав репортерів порушено і фундаментальне право української громадськості бути поінформованою».

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Ми закликаємо українську владу провести ретельне розслідування і вжити належних дій для притягнення винних до відповідальності. Ми також закликаємо владу розслідувати позірну бездіяльність міліції під час інциденту», - наголосили у Посольстві і запевнили, що Посольство США продовжуватиме стежити за розвитком подій у цій справі.