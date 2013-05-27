Кабмін призначив ще одного заступника голови правління Нафтогазу

Про це йдеться у розпорядженні КМУ №329, опублікованому на веб-порталі уряду.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Кабінет міністрів України своїми розпорядженнями призначив першого заступника і двох заступників голови Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Зокрема, розпорядженням №253-р першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Валентина Франчука.

Розпорядженням №252-р заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Володимира Тріколіча, який раніше обімав посаду першого заступника голови правління НАК.

Розпорядженням №254-р заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Дмитра Мормуля.