Кабмін призначив ще одного заступника голови правління Нафтогазу

14:49, 27 травня 2013
Політика
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Кабінет міністрів України призначив Валерія Ясюка заступником голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Кабмін призначив Валерія Ясюка заступником глави правління Нафтогазу

Про це йдеться у розпорядженні КМУ №329, опублікованому на веб-порталі уряду.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Кабінет міністрів України своїми розпорядженнями призначив першого заступника і двох заступників голови Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Зокрема, розпорядженням №253-р першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Валентина Франчука.

Розпорядженням №252-р заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Володимира Тріколіча, який раніше обімав посаду першого заступника голови правління НАК.

Розпорядженням №254-р заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Дмитра Мормуля.

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