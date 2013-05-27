Кабмін уже знає, скільки коштує українська ГТС

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Цифра є. Закон ухвалимо і потім озвучимо», - сказав Ставицький.

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Як повідомляв УНІАН, згідно із законопроектом №2937 від 26 квітня 2013 року пропонується внести відповідні зміни до низки законів України, зокрема, про трубопровідний транспорт, і дозволити приватизацію «Нафтогаз України» та її дочірніх структур

Крім того, пропонується дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.

У березні компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (Київ) стала переможцем конкурсу з оцінювання вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

Компанія провела оцінювання ГТС, включаючи підземні сховища газу і об'єкти інфраструктури, проте її результати поки що не оприлюднені.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1 449.