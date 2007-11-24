Тимошенко просить Бога, щоб політичні нікчеми не турбували жертв Голодомору

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що пам‘ять про жертв Голодомору має об’єднати у великій скорботі весь український народ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні запалить свічку у пам`ять про жертв тієї трагедії та помолиться. “Попрошу в Бога, щоб політичні нікчеми не турбували тих, кого поклав у могили Голодомор 32-33-го років. А ще, щоб пам`ять про ці жертви будила нас до опору завжди, коли виникатиме загроза волі і свободі України”, - сказала лідер БЮТ.

Вона нагадала, що правду про трагедію українського народу довгий час замовчували. “Я думаю про те, що наша незалежність мусила статися хоча б заради можливості сказати правду про ту Україну, яка пухнула з голоду, вимерзала в холодних хатах і в якій цілі села перетворювалися на кладовища”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона висловила переконання, що тема Голодомору – тест на громадянську, патріотичну і політичну зрілість суспільства і тих, хто претендує на ролі національних лідерів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, не можна змиритися з тим, коли бачиш, як сьогоднішні володарі життя, комфортно влаштувавшись, розглагольствують на тему Голодомору. “А потім, за замовлену «помірковану» позицію, сподіваються отримати зайвий прибутковий контракт чи вигідно придбати підприємство”, - наголосила лідер БЮТ.