Герман не знає, хто ініціював антифашистську акцію 18 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Другого національного експертного форуму «Україна - 2013. Порядок денний», організованого Інститутом Горшеніна.

Відповідаючи на запитання, хто був ініціатором проведення антифашистської акції в Києві 18 травня, Герман відповіла: «Я не знаю».

Відповідаючи на це саме запитання, народний депутат України від Партії регіонів Владимир Макеєнко відповів, що у Верховній Раді існують так звані «договірні матчі». За його словами, іноді про «договірняки» знають тренери, іноді воротарі, іноді вся команда, а іноді - власники команд».

«Іноді у парламенті відбуваються такі речі: то не вистачило опозиційних голосів за пенсійну реформу раптом, то за недовіру уряду. Я не виключаю, що всі бачили, що акції «Вставай, Україно!» не вистачає багато чого, тобто кінцевої мети, для чого це робиться. Можливо, це була плата за щось, що відбувалося раніше в парламенті», - сказав Макеєнко.

Він нагадав, що в парламенті створено Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів нападу на представників засобів масової інформації 18 травня 2013 року у місті Києві за адресою: вулиця Володимирська, 15, і розслідування інших фактів тиску на засоби масової інформації, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, яка має розібратися у цій справі.

«Можливо, стався якийсь форс-мажор політичний, можливо, просто, щоправда, - «розуму немає – вважай, що каліка», - сказав Макеєнко, додавши, що головне, що у цих акціях фізично не постраждали люди.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції сталися зіткнення між прихильниками партії «Свобода» і молодиками у спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «КоммерсантЪ» Владислава Соделя, які знімали бійку.