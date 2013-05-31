УДАР заявляє, що не вважатиме законною нинішню Київраду

Про це йдеться у заяві «УДАРу», переданій агентству УНІАН прес-службою цієї партії.

Як зазначають в «УДАРі», «Конституційний Суд став ретранслятором волі влади, і такий суд не потрібен країні і громадянам, а судді, які ухвалюють рішення за вказівкою з кабінету Президента, рано чи пізно відповідатимуть за це».

«Рішення щодо виборів у Києві – це не тлумачення Основного закону, а маніпуляція Конституцією, яка веде до руйнування існуючих механізмів народовладдя. Адже скасовано не просто вибори у столиці. Цим рішенням фактично ставиться під сумнів роль українського народу як єдиного джерела влади в Україні. Руками Конституційного Суду партія влади позбавляє киян права на вибір, самоврядування. Це при тому, що ще у 2009 році сам же Конституційний Суд визнав: «Строки проведення виборів є важливим інститутом гарантії реалізації виборчих прав громадян. Відміна виборів до органів місцевого самоврядування чи перенесення строків їх проведення з підстав, не передбачених законом, є порушенням цих прав громадян», - зазначають в «УДАРі».

Тобто, наголошують у партії, оскільки сплив термін повноважень і Київського міського голови, і Київради, у столиці мають відбутися вибори і мера, і ради.

«Починаючи з 3 червня ми вважаємо нелегітимним проведення засідань нинішнім складом Київради, термін повноважень якої сплив. Ми розуміємо, що ця влада не рахується ні з законами, ні з позицією та вимогами громадян і працює проти власного народу. Тому всю систему влади в Україні треба змінювати докорінно й «УДАР» на цьому зосередиться», - йдеться в заяві партії.