Бойко: ЄС зацікавлений у відносинах України з Митним союзом

Як повідомляє Урядовий портал, про це в ефірі «Шустер Live» заявив віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко.

«Я можу сказати абсолютно чітко, що Європейський Союз дуже зацікавлений у тому, щоб у нас були нормальні, прагматичні, ділові і розвинені відносини з країнами Митного союзу… Щоб не було повторення ситуації лютого 2009 року, коли вся Європа на собі відчула, що таке погані відносини України і Росії», - сказав він.

Бойко наголосив, що ЄС і сам вибудовує свої відносини з країнами Митного союзу максимально прагматично, з урахуванням власних інтересів. «Там товарообіг більше 200 млрд доларів. І вони будують свої відносини прагматично, тільки з точки зору своїх власних національних інтересів», - сказав віце-прем’єр.

Крім того, за його словами, статус спостерігача при Митному союзі дає Україні можливість ознайомлюватися з документами, які готуються цим об’єднанням, брати участь у нарадах, а відтак - глибше розуміти процеси, які там відбуваються, та відповідним чином реагувати для захисту власних інтересів.

«Сьогодні товарообіг України з країнами Митного союзу становить 63 млрд доларів, це перше місце серед усіх наших партнерів. І позиція Президента Віктора Януковича, що ми не можемо просто стояти осторонь і спостерігати, як там будуть далі розвиватися події. Нам потрібно як мінімум утримати існуючий товарообіг між Україною та країнами Митного союзу. Для того, щоб розуміти процеси, які відбуваються у цих країнах, адекватно на них реагувати, для захисту наших національних інтересів і потрібен статус спостерігача», - сказав Бойко.

Він наголосив, що укладення меморандуму між Україною та Євразійською економічною комісією спрямовано на захист економічних інтересів України та розвиток її промисловості.

«Ми думали про захист наших економічних інтересів, про те, щоб у нас продовжувався збут продукції машинобудування, розвивався ринок для наших літаків Ан-70, Ан-124, щоб ми спільно розвивали космічні проекти… Левова частка українського експорту до країн Митного союзу - це продукція машинобудування трансформатори, дорожні машини, електрообладнання, турбіни – якраз те, що дає нам найбільше робочих місць», - зазначив віце-прем’єр-міністр.

Водночас, він підкреслив, що Україна розвиватиме співпрацю з Євросоюзом і налаштована на підписання Угоди про асоціацію у листопаді 2013 року. «У нас абсолютно чітко зафіксований курс на підписання в листопаді Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС», - сказав Бойко.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.