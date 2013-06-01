Кабмін опублікував текст Меморандуму з ЄЕК

Як зазначається в опублікованій на Урядовому порталі відсканованій копії тексту меморандуму, Україна, з одного боку, і Євразійська економічна комісія як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації, з іншого боку, пришли до взаєморозуміння, зокрема, в тому, що Україні надається можливість бути присутньою на запрошення голови Вищої Євразійської економічної ради, з відома всіх членів ради, на його відкритих засіданнях.

Також Україні надається можливість бути присутньою на запрошення голови Ради Євразійської економічної комісії, з відома всіх членів ради, на відкритих засіданнях ради без права участі в ухваленні рішень; бути присутньою на запрошення голови Колегії Євразійської економічної комісії на засіданнях колегії без права участі в ухваленні рішень.

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Крім того, Україні надається можливість спрямовувати свої пропозиції в Євразійську економічну комісію.

У меморандумі зазначається, що Україна має право одержувати копії документів, прийнятих Вищою Євразійською економічною радою і Євразійською економічною комісією, за винятком документів, що містять інформацію обмеженого поширення (конфіденційних і для службового користування).

Згідно з документом, Україна декларує наміри дотримуватися принципів, зафіксованих у документах, що формують договірно-правову базу Митного союзу і Єдиного економічного простору, і утримуватися від дій і заяв, спрямованих проти інтересів Митного союзу і Єдиного економічного простору.

Зазначається, що з метою забезпечення взаємодії в рамках цього меморандуму і обговорення питань, пов'язаних із подальшим поглибленням співпраці, Україна визначає свого представника, наділеного необхідними повноваженнями.

Меморандум не є міжнародним договором і не створює прав і зобов'язань, регульованих міжнародним правом, зазначається в документі.

Крім того, підкреслюється, що меморандум застосовується з дати його підписання.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня в Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і отримати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.