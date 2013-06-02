В УДАРі спростовують інформацію щодо тиску на членів ДВК у Василькові

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», зокрема, Всеукраїнська організація «Правозахист» розповсюдила інформацію, що на 74-й дільниці група народних депутатів влаштувала перепалку з членами дільниці, внаслідок чого, члени ДВК нібито заявили про те, що робота комісії паралізована.

Як зазначив народний депутат від «УДАРу» Володимир Куренной, ця інформація не відповідає дійсності і депутати на цій дільниці не були.

В той же час, додав він, конфліктна ситуація сталася на дільниці №75. Зокрема, наголосив Куренной, керівництво ДВК незаконно вилучило з дільниці офіційних спостерігачів від «УДАРу». «Тому група народних депутатів змушена була приїхати на цю дільницю та з’ясувати всі обставини», - сказав «ударівець».

Куренной зауважив, що наразі ситуацію врегульовано і спостерігачі поновили свою роботу.