Мельниченко: голоси на виборах у Василькові були вкрадені

Про це УНІАН повідомив довірена особа Поповича, екс-майор Управління державної охорони Микола Мельниченко.

“У нас достатньо зібрано доказів і фактів, які свідчать про фальсифікацію і про те, що голоси у Поповича були вкрадені на користь провладного кандидата. Зараз адвокати Поповича готують позов до Адміністративного суду для оскарження результатів цих виборів”, - сказав Мельниченко.

Як повідомляв УНІАН, за результатами паралельного підрахунку голосів на позачергових виборах міського голови Василькова, який проводився Громадянською мережею ОПОРА, найбільшу кількість голосів отримав кандидат від Партії регіонів Володимир Сабадаш.

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За Сабадаша проголосували 30,39% або 3 тис. 395 виборців.

Друге місце зайняв кандидат від партії «УДАР» Сергій Сабов – 28,25% або 3 тис. 155 голосів виборців.

Третє місце - в кандидата партії «Єдність» Поповича - 26,38% або 2 тис. 947 голосів виборців.

Результати паралельного підрахунку голосів базуються на даних дільничних виборчих комісій, які були відображені у первинних протоколах, відзначили в ОПОРІ.